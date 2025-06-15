هجرة جماعية من نادي اربيل لعدم تسديد المستحقات المالية

شفق نيوز/ ذكر مدير اعلام نادي اربيل الرياضي سامان بريفكاني، يوم الأحد، أن فريق النادي الكروي شهد هجرة جماعية للمحترفين بعد انتهاء فترة عقودهم وعدم تسلمهم مستحقاتهم المالية وانتهاء مدة العقد.

وقال مدير اعلام النادي سامان بريفكاني لوكالة شفق نيوز، ان لاعبي المنتخب ريبين سولاقا وأسامة رشيد فسخا عقديهما مع أربيل وغادرا النادي لعدم تسلّم المستحقات المالية.

واضاف انهما غادرا بعد انتهاء مهمتهما مع المنتخب الوطني بعد ان قررا عدم العودة الى فريق اربيل، وتكملة ما تبقى من مباريات النادي في دوري النجوم.

كما أشار بريفكاني إلى أن لاعبين آخرين من المحترفين تركوا النادي وغادروا مثل هيغور فيدال وهيلو مونتيرو واخرين من المحليين لعدم تسلمهم مستحقاتهم المالية .

وبين أنه لا يحق اللاعبين قانونياً بتركهم النادي، ولا سيما أن النظام الدولي يسمح للاعب بترك ناديه في شهر حزيران لانتهاء مدة العقد، موضحا انه كان بامكان الاحتفاظ باللاعبين في حال تسديد مستحقاتهم لكن ذلك لم يحدث لعدم تسليمها للاعبين.

وكان فريق اربيل خسر أمس أمام نوروز في الجولة الـ 34 بنتيجة 0-1، ويحتل المركز الـ13 برصيد 44 نقطة.