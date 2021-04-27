"هايسنس" راعٍ رسمي لبطولة "كأس العالم لكرة القدم 2022" التي ستُقام في قطر

عقدت "هايسنس" (Hisense)، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدّمة، شراكة استراتيجية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA)، لتكون بموجبها راعٍ رسمي لـ "بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022" التي ستُقام في قطر.

ويمثل الانضمام إلى قائمة الشركاء التجاريين لـ "بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022" خطوة هامة تتيح لـ "هايسنس" إمكانية الوصول المباشر إلى قاعدة واسعة من الجمهور العالمي، وذلك بأسلوب متفرّد ومبتكر. وبموجب الشراكة الاستراتيجية الجديدة، ستحظى "هايسنس" بفرصة الترويج لعلامتها التجارية الرائدة في الملاعب وعبر المنصات الرقمية والحملات التسويقية والإعلانية العالمية لـ "فيفا". كما يتيح التعاون الوثيق، والذي بدأ بين "هايسنس" والاتحاد الدولي لكرة القدم في العام 2017 استعداداً لـ "كأس العالم 2018" في روسيا، فرصة استثنائية لعملاء "هايسنس" للوصول إلى مقاطع فيديو عند الطلب باستخدام محتوى سابق لـبطولة بطولة كأس العالم لكرة القدم، وذلك عبر منصة التلفزيون الذكي المتكامل "فيدا" (VIDAA).

وقالت فاطمة سمورة، الأمينة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "يشرّفنا انضمام شركة "هايسنس" إلينا بصفة راعٍ رسمي لـ "بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022"، لا سيّما وأنّها تتمتع بحضور قوي ضمن المشهد الرياضي الدولي. ويسرّنا التعاون مجدّداً مع هذه العلامة التجارية الرائدة عالمياً، والتي تجمعنا بها رؤية مشتركة في إنجاح البطولة الرياضية المرتقبة من خلال التركيز على دعائم أساسية قوامها التكنولوجيا والابتكار، بما يضمن تزويد أفضل التجارب الممكنة لمحبي كرة القدم. وكلنا ثقة بأنّ شراكتنا الجديدة ستمثل دفعة قوية باتجاه تحقيق الأهداف العالمية لكل من "هايسنس" و"فيفا" على السواء، فضلاً عن دعم التطلعات الطموحة في تنظيم حدثٍ رياضي استثنائي بكافة المقاييس خلال العام المقبل."

من جهته، قال جيا شاو تشان، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة هايسنس": "يؤكّد استثمارنا المتواصل في الفعاليات الرياضية عالمية المستوى التزامنا بترسيخ ريادة العلامة التجارية "هايسنس". ونتشرّف بالانضمام إلى قائمة الرعاة الرسميين لـ "بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022"، في خطوة ستدعم بلا شك مساعينا الحثيثة لبناء علاقات أكثر قوةً ومتانة مع عملائنا العالميين، فضلاً عن تعزيز الحضور القوي لـ "هايسنس" ضمن الأسواق الدولية. ونتطلع بثقة وتفاؤل حيال الشراكة الجديدة التي ستفتح أمامنا آفاقاً واسعة لمنافسة العلامات التجارية الأكثر تميزاً وابتكاراً في العالم."

وأشارت نتائج دراسة متخصصة أجريت حول بطولات "فيفا" إلى أنّ رعاية "بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018" في روسيا ساهمت في تعزيز الوعي حول أهمية أجهزة تلفزيون "هايسنس" بنسبة 12% في الصين، وبنسبة 6% على المستوى العالمي، علماً أنّ الأداء كان جيداً في كل من المملكة المتحدة وفرنسا وكندا وروسيا واسبانيا واليابان على وجه الخصوص.

وتضم "هايسنس" حالياً ما يزيد على 90,000 موظفاً من مختلف الجنسيات حول العالم، وتدير 16 مجمعاً صناعياً و16 مركزاً للبحث والتطوير وفق منظومة تعاونية ومبتكرة. وتغطي أعمال الشركة مجالات عدة تشمل الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية ونظام المعلومات الذكية لتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى صناعة الخدمات الحديثة. ويتم تصدير منتجات "هايسنس" إلى أكثر من 160 دولة ومنطقة حول العالم. ووفقاً للبيانات الصادرة عن "أومديا" (Omdia)، لا تزال "هايسنس" رابع أكبر شركة مصنعة لأجهزة التلفزيون في العالم من حيث حجم التصدير في العام 2020.

وتعد "بطولة كأس العالم لكرة القدم"، والتي تقام مرة كل أربع سنوات، فرصة مهمة للعلامات التجارية لعرض إنجازاتها التكنولوجية المبتكرة، وتعزيز تجربة المشاهدة لدى محبي هذه الرياضة التي تعتبر الأكثر شعبية في العالم. وتلتزم "هايسنس" بتحفيز ثقافة الابتكار لتقديم حلول متعددة تلبي الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين وتعزز تطور صناعات التكنولوجيا.

ويجدر الذكر بأنّ "بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022" ستقام في الفترة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022. وللمزيد من المعلومات حول الحدث الرياضي المرتقب، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني (FIFA.com).