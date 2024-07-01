"أهان لاعبي سلوفاكيا".. "يويفا" تحقق بفعل فاضح ارتكبه نجم المنتخب الانكليزي

شفق نيوز/ شرع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الاثنين، بفتح تحقيق تأديبي، باحتفالية الإنكليزي جود بيلينغهام بعد تسجيله هدف التعادل أمام سلوفاكيا من مقصية جميلة، ليفرض وقتاً إضافياً خرج منه منتخب "الأسود الثلاثة" منتصراً 2-1 في ثمن نهائي كأس أوروبا 2024.

وسجّل صانع لاعب ريال مدريد الإسباني هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ليحتكم المنتخبان إلى شوطين إضافيين نجح خلالهما المهاجم هاري كين في خطف هدف الفوز والتأهل، لتضرب إنكلترا موعداً مع سويسرا في ربع النهائي، السبت.

وفي أعقاب الهدف، أظهر فيديو بيلينغهام (21 عاماً) وهو يحاكي وضع يديه على أعضائه التناسلية، بينما كان يبدو أنه ينظر إلى مقاعد بدلاء المنتخب السلوفاكي.

وأفاد الاتحاد الأوروبي، في بيان، إنه تم فتح تحقيق في "انتهاك محتمل للقواعد الأساسية للسلوك اللائق من قبل لاعب الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بيلينغهام، بعد حدوثه في نطاق هذه المباراة".

ونشر بيلينغهام الحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي، رافضا التلميحات بأنها كانت تستهدف اللاعبين والجهاز الفني السلوفاكي.

وقال على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) إن هذه الحركة لم تكن أكثر "من مزحة خاصة تجاه بعض الأصدقاء المقربين الذين كانوا حاضرين في المباراة"، مضيفاً أنه لا يكنّ "سوى الاحترام" للمنتخب السلوفاكي.