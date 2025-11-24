هانز فليك قبيل مواجهة تشيلسي: خطتنا ضدهم ستكون مختلفة

شفق نيوز- متابعة

تحدث المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، الألماني هانز فليك، يوم الاثنين، عن مواجهة تشيلسي الإنكليزي المقبلة في دوري أبطال أوروبا.

ويحل برشلونة ضيفاً على نظيره تشيلسي، غداً الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري المجمع لبطولة دوري أبطال أوروبا، في العاشرة مساءً، على ملعب ستامفورد بريدج.

وقال هانز فليك في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة تشيلسي: "خطتنا ضد تشيلسي ستكون مختلفة، ولكن لدينا طريقة لعب واضحة ونعرف كيف نلعب، ولكن الأمر يعتمد على المنافس الذي نواجهه".

وبسؤاله عن توقعاته من المباراة، أجاب: "سنواجه واحداً من أفضل الأندية في العالم، ولديهم مدرب رائع منحهم هوية مميزة، وأنا أقدر العمل الذي قاموا به، ستكون منافسة رائعة، هذه هي مباريات دوري الأبطال، المباراة لن تكون سهلة ولكننا سننافس على الفوز".

وتحدث عن أهمية المباراة قائلاً: "هدفنا هو العبور للدور المقبل ضمن المراكز الثمانية الأولى، الموسم الماضي أثبت لنا أن بإمكانك التأهل حتى لو لم تكن من أصحاب المراكز الـ8 الأولى، ولكن تشيلسي خصم كبير ولن يجعلوا الأمور سهلة علينا".

وتحدث عن عودة ليفاندوفسكي، قائلاً: "نحن مندهشون من حالة اللياقة التي عاد بها من الإصابة، إنه يثبت كل مباراة تعطشه للتسجيل، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا، وهذا ما يحتاجه اللاعبون الصغار".

وعن إصابة رافينيا، علّق: "علينا عدم التسرع في استعادته، الشيء الأهم بالنسبة لنا هو عودته، وفي الفترة المقبلة سنقوم بتنظيم فترة مشاركاته، ولكني سعيد لعودته، والأداء الذي قدمه يوم السبت كان مميزاً".

وانتقل فليك للحديث عن راشفورد: "سنرى إذا كان جاهزاً لمباراة الغد، لقد غاب عن مباراة الدوري. أنا أتابعه من بداية مسيرته، وطالما كانت لديه إمكانيات هائلة".

واسترسل: "انضمامه لبرشلونة كان قراراً صائباً، من المدهش رؤية مساهماته مع الفريق، لقد اندمج بشكل جيد مع المجموعة".

وأردف: "لست غاضباً من الجهاز الطبي للفريق، أنا سعيد بالعمل معهم، ولكننا ارتكبنا خطأ في التعامل مع إصابة رافينيا، ولكن هذا أمر طبيعي، نحن بشر ومن الطبيعي أن نخطئ".

وأكمل: "لا يمكننا اختيار اللحظة الأفضل، أحب اللعب ضد تشيلسي لأنهم فريق قوي وهذا اختبار مهم".

وعن موقف مصابي الفريق، قال: "تلقّينا أخباراً سارة بعودة دي يونج، وراشفورد، ورافينيا، وخوان غارسيا. نحن نتدرب دائماً بأفضل طريقة ممكنة لمواجهة كل خصم".

وبسؤاله عما إذا كان إريك غارسيا سيبدأ في مركز وسط الملعب، قال: "ربما أقرر الدفع به في هذا المركز مرة أخرى، كان أداؤه رائعاً في الفترة الماضية، وأنا سعيد به وبما يقدمه".