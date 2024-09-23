هالاند ينجو من تبعات "سلوكه العنيف" أمام أرسنال

شفق نيوز/ لم يتمكن إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، من احتواء مشاعره بعد تعادل فريقه القاتل مع أرسنال، بعدما قام برمي الكرة على رأس المدافع غابرييل.

وذكرت تقارير صحافية بريطانية أن هداف مانشستر سيتي لن يتلقى، أي عقوبة بأثر رجعي من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد سلوكه في تعادل فريقه 2-2 مع أرسنال.

وشهد اللقاء بين المتنافسين على اللقب إثارة رائعة، حيث تقدم بطل الدوري بهدف هالاند، قبل أن يقلب المدافعان ريكاردو كالافيروي وغابرييل المباراة رأسا على عقب بهدفين مثيرين للجدل إلى حد ما.

وطرد الحكم لياندرو تروسارد في الدقيقة 80 لحصوله على الإنذار الثاني، مما دفع أرسنال إلى التراجع للخلف وإحباط منافسيه الذن كانوا يتطلعون إلى التشبث بالتقدم، لكن سيتي نجح في النهاية في إيجاد طريق لهز الشباك، حيث سدد جون ستونز كرة قوية من مسافة قريبة في الدقيقة 90+8.

وأدى هدف التعادل إلى جنون جماهير ملعب "الاتحاد"، حتى إن هالاند أضاف المزيد من الوقود إلى معركته الشخصية مع غابرييل من خلال رمي الكرة في مؤخرة رأس البرازيلي كجزء من الاحتفالات.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تمت مراجعة الحادثة من قبل تقنية الفيديو "فار" في ذلك الوقت، وقررت أنه ليس من الضروري أن يتخذ الحكم مايكل أوليفر أي إجراء ضد الدولي النرويجي.