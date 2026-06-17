هالاند يكرّم والديه خلال مباراة النرويج والعراق

شفق نيوز- متابعة

أثار ظهور مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي ايرلينج هالاند، التساؤلات، بعدما ظهر باسم جديد على قميصه، في مشاركته الأولى بكأس العالم.

ويشارك هالاند لأول مرة في المونديال، وسجّل هدفين ليقود منتخب بلاده للفوز على المنتخب العراقي بنتيجة (4-1)، فجر اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة التاسعة بالبطولة.

واعتاد المهاجم النرويجي الظهور خلال السنوات الماضية باسم هالاند على قميصه، لكنه قرر التغيير في هذا المونديال وظهر باسم براوت هالاند، ليثير التساؤلات.

وكشفت صحيفة "ماركا"، أن السبب يأتي أن "إسم براوت مُشتق من اسم عائلة والدته، جري ماريتا براوت، وهي لاعبة سباعي نرويجية سابقة. وبإضافة اسم عائلتها إلى قميصه، يُكرّم هالاند والديه معًا".

وأضافت، أن "التغيير ليس غريبًا في عالم الرياضة، حيث يختار العديد من الرياضيين تمثيل كلا جانبي عائلاتهم من خلال ألقابهم. ويتماشى هذا أيضًا مع الطريقة التي يقدم بها المهاجم نفسه على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يستخدم اسمه الكامل بانتظام".