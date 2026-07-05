هالاند يقود النرويج لإسقاط البرازيل وبلوغ ربع نهائي المونديال

شفق نيوز- نيوجيرسي

حقق المنتخب النرويجي مفاجأة كبيرة بتأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه على نظيره البرازيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات دور الـ16 على ملعب ميتلايف ستاديوم في ولاية نيوجيرسي الأميركية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، رغم حصول المنتخب البرازيلي على فرصة ثمينة للتقدم مبكراً، بعدما أهدر برونو غيماريش ركلة جزاء في الدقيقة 14، تصدى لها الحارس النرويجي أورجان نيلاند ببراعة، ليحرم البرازيل من افتتاح التسجيل.

وفي الشوط الثاني، حاول المنتخب البرازيلي الوصول إلى مرمى النرويج عبر طلعات هجومية متكررة، غير أن محاولاته افتقدت اللمسة الأخيرة، قبل أن يفاجئ المنتخب النرويجي الجميع بهدف أول حمل توقيع النجم إرلينغ هالاند في الدقيقة 79، بعد رأسية رائعة هزت الشباك البرازيلية.

وعاد هالاند ليؤكد تفوق النرويج بهدف ثانٍ في الدقيقة 90، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لتزداد مهمة البرازيل صعوبة في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وحاول المنتخب البرازيلي العودة في النتيجة، وتمكن نيمار من تقليص الفارق بهدف متأخر من ركلة جزاء في الدقيقة 90+10، غير أن الوقت المتبقي لم يكن كافياً لتجنب الخسارة، لتنتهي المباراة بفوز النرويج 2-1.

وبهذا الانتصار، بلغ المنتخب النرويجي الدور ربع النهائي من المونديال، حيث سيواجه الفائز من مواجهة إنكلترا والمكسيك.