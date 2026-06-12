هالاند وأوستيجارد يؤكدان جاهزية النرويج لمواجهة العراق في كأس العالم

شفق نيوز- متابعة

أكد نجم المنتخب النرويجي ايرلينغ هالاند، يوم الجمعة، جاهزية منتخب بلاده للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب العراقي المقررة يوم الأربعاء 17 حزيران/يونيو الجاري في افتتاح مشوار المنتخبين في نهائيات كأس العالم.

وقال هالاند في تصريح صحفي تابعته وكالة شفق نيوز: "أشعر بحماس كبير مع اقتراب ضربة البداية، لأن الأجواء مميزة ومشاعر التحدي تتصاعد يوماً بعد آخر".

وأضاف: "لقد اكملنا استعداداتنا بشكل جيد واصبحنا جاهزين تماماً لخوض المباراة، ويتعين علينا الدخول بقوة منذ اللحظات الأولى وفرض ضغط عالٍ أمام العراق، فهذا هو النهج الذي نسعى لتطبيقه، ونأمل أن نقدم أفضل ما لدينا ونحقق بداية ايجابية في البطولة".

من جانبه شدد مدافع المنتخب النرويجي ليو أوستيجارد، على أهمية تحقيق انطلاقة قوية في البطولة، مؤكداً جاهزية فريقه لخوض المواجهة الأولى.

وقال أوستيجارد: "إذا حافظنا على جاهزيتنا البدنية وكنا في أفضل حالاتنا الصحية والفنية، فإن فرصنا ستكون كبيرة في المباراة الافتتاحية أمام العراق".

وأوضح أن "الجميع يتطلع الى تحقيق بداية قوية وحصد النقاط، ولذلك سندخل اللقاء بطاقة وحماس كبيرين"، متابعاً: "لقد انتظرنا هذه اللحظة طويلاً، ونتطلع الى ترجمة استعداداتنا داخل أرض الملعب".

ويقع المنتخب النرويجي ضمن المجموعة التاسعة في مونديال كأس العالم 2026، الى جانب منتخبات العراق وفرنسا والسنغال.