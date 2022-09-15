هاشم: وزارة الدفاع الداعم الرسمي لنادي القوة الجوية وفريق كرة الصقور يبشر بخير

شفق نيوز/ أكد الفريق الركن رعد هاشم المشرف العام على نادي القوة الجوية الرياضي، أن وزارة الدفاع هي الداعم الرسمي للفريق.

وأضاف هاشم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن وزارة الدفاع حريصة كل الحرص على سمعة نادي القوة الجوية لحلحلة جميع المشاكل التي عاشها النادي في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن الوزارة داعمة للفريق الأول وكافة الألعاب وتسعى لتوفير كل ما يحتاجه النادي خلال الاستحقاقات المقبلة.

وتابع أن "وزارة الدفاع تبقى هي الأم والجهة الراعية للنادي وعلى رأسها وزير الدفاع"، مؤكدا أنه سعى خلال الأيام القليلة الماضية لدعم فريق كرة القدم والذي تنتظره استحقاقات مقبلة ومنها مسابقة الدوري الممتاز وكأس العراق حيث وفرت الوزارة معسكرا تدريبيا في مدينة اربيل فضلا عن توزيع جزء من المستحقات المالية للاعبين.

كما طمأن هاشم محبي الصقور بأن مسيرة الفريق تبشر بخير في ظل الدعم المقدم من قبل وزارة الدفاع.