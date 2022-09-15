سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

هاشم: وزارة الدفاع الداعم الرسمي لنادي القوة الجوية وفريق كرة الصقور يبشر بخير

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-15T09:14:03+0000
هاشم: وزارة الدفاع الداعم الرسمي لنادي القوة الجوية وفريق كرة الصقور يبشر بخير

شفق نيوز/ أكد الفريق الركن رعد هاشم المشرف العام على نادي القوة الجوية الرياضي، أن وزارة الدفاع هي الداعم الرسمي للفريق.

وأضاف هاشم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن وزارة الدفاع حريصة كل الحرص على سمعة نادي القوة الجوية لحلحلة جميع المشاكل التي عاشها النادي في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن الوزارة داعمة للفريق الأول وكافة الألعاب وتسعى لتوفير كل ما يحتاجه النادي خلال الاستحقاقات المقبلة. 

وتابع أن "وزارة الدفاع تبقى هي الأم والجهة الراعية للنادي وعلى رأسها وزير الدفاع"، مؤكدا أنه سعى خلال الأيام القليلة الماضية لدعم فريق كرة القدم والذي تنتظره استحقاقات مقبلة ومنها مسابقة الدوري الممتاز وكأس العراق حيث وفرت الوزارة معسكرا تدريبيا في مدينة اربيل فضلا عن توزيع جزء من المستحقات المالية للاعبين.

كما طمأن هاشم محبي الصقور بأن مسيرة الفريق تبشر بخير في ظل الدعم المقدم من قبل وزارة الدفاع.

related

الجوية يسعى للتصدر رغم غياب ثلاثة لاعبين "أساسيين" في لقاء اليوم

Date: 2020-12-27 09:59:12
الجوية يسعى للتصدر رغم غياب ثلاثة لاعبين "أساسيين" في لقاء اليوم

سمير كاظم مستعد لقيادة الجوية: سأحقق بهذه المجموعة من اللاعبين منجزات جديدة للنادي

Date: 2021-09-18 16:21:08
سمير كاظم مستعد لقيادة الجوية: سأحقق بهذه المجموعة من اللاعبين منجزات جديدة للنادي

محترفان تونسيان ينضمان للقوة الجوية بمعسكره في اربيل

Date: 2022-09-13 10:02:24
محترفان تونسيان ينضمان للقوة الجوية بمعسكره في اربيل

طائرة خاصة لنقل فريق القوة الجوية الى البصرة

Date: 2021-10-24 13:41:07
طائرة خاصة لنقل فريق القوة الجوية الى البصرة

الجوية يحقق المهم أمام أربيل والتعادل السلبي يحسم مواجهة أمانة بغداد والكرخ

Date: 2021-12-16 13:34:41
الجوية يحقق المهم أمام أربيل والتعادل السلبي يحسم مواجهة أمانة بغداد والكرخ

أصغر مدرب في الدوري الممتاز: اللقب ينحصر بين ثلاثة فرق ليس من بينها الزوراء

Date: 2021-03-23 09:48:44
أصغر مدرب في الدوري الممتاز: اللقب ينحصر بين ثلاثة فرق ليس من بينها الزوراء

بعد إحرازهم الدوري.. مدرب الشرطة يكرم لاعبيه بـ"سمك مسگوف" والجوية يشكو "التسلل"

Date: 2022-05-17 20:52:52
بعد إحرازهم الدوري.. مدرب الشرطة يكرم لاعبيه بـ"سمك مسگوف" والجوية يشكو "التسلل"

رئيس الهيئة الإدارية للقوة الجوية: ألوم نفسي على إهمال الفريق

Date: 2021-11-03 21:13:05
رئيس الهيئة الإدارية للقوة الجوية: ألوم نفسي على إهمال الفريق