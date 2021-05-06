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هازارد يعتذر عن "واقعة الضحك" بعد إقصاء ريال مدريد

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-06T20:23:42+0000
هازارد يعتذر عن "واقعة الضحك" بعد إقصاء ريال مدريد

شفق نيوز/ اعتذر البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، عن ظهوره يضحك مع لاعبي تشيلسي عقب خسارة فريقه أمام البلوز بنتيجة (0-2) في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وودع ريال مدريد البطولة بإجمالي مباراتي الذهاب والإياب، بعدما تعادل الفريقان في مدريد بنتيجة (1-1).

وظهر هازارد عقب صافرة نهاية المباراة يضحك ويداعب كورت زوما، مدافع تشيلسي، ما جعله يتعرض لانتقادات عديدة من جمهور ريال مدريد.

وكتب هازارد، على حسابه الشخصي بشبكة "إنستجرام": "أنا آسف.. لقد قرأت الكثير من الآراء عني اليوم، ولم يكن في نيتي الإساءة لجمهور ريال مدريد".

وأضاف: "لطالما كان حلمي أن ألعب في ريال مدريد، وجئت إلى هنا للفوز.. الموسم لم ينته وعلينا الآن أن نقاتل معًا من أجل الدوري الإسباني.. يحيا مدريد!".

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