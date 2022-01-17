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هادي يؤكد بقائه مدرباً للديوانية: واجهنا المتصدر بظاهرة غريبة

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-17T07:20:35+0000
هادي يؤكد بقائه مدرباً للديوانية: واجهنا المتصدر بظاهرة غريبة

شفق نيوز/ أكد حمزة هادي مدرب فريق نادي الديوانية يوم الاثنين، أن فريقه كان نداً قوياً للشرطة المتخم بالنجوم والمحترفين، موضحاً "كدنا نظفر بالتعادل لولا هدف مباغت".

وقال هادي لوكالة شفق نيوز، إن "فريقه وبظاهرة غريبة لعب بـ 13 لاعباً فقط امام فريق متخم بالنجوم والمحترفين، موضحا ان "لاعبي الديوانية هاجروا بأعداد كبيرة الفريق متعاقدين مع اندية اخرى واثر ذلك سلبا على المستوى العام".

واضاف انه "رغم الفارق بين قيمة لاعبي الفريقين مادياً إلا ان فريقه بـ 13 لاعباً تمكن من إحراج الشرطة والتقدم عليه اولا وهذا انجاز يحسب للفريق بهذه الامكانيات والوضع الصعب وعلى ملعب الشعب".

واشار الى ان "الفريق سيشهد تعاقدات جديدة بعد اتفاقنا مع الادارة على ذلك كما سيتم استقطاب لاعبين محترفين اجانب لتعزيز بعض مراكز الفريق".

واكد هادي بانه "باق للمرحلة الثانية مع الديوانية بعد ان حقق مع الفريق نتائج جيدة وتمكن معه من الفوز في عدة مباريات وتغير مستوى العام للفريق".

ويحتل الديوانية المركز 18 برصيد خمسة عشر نقطة بعد انتهاء المرحلة الاولى.

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