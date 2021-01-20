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هاجم درجال.. عبد الإله يتسلم كتاباً رسمياً للمثول أمام لجنة تحقيقية ويجدد رفضه

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-20T07:46:55+0000
هاجم درجال.. عبد الإله يتسلم كتاباً رسمياً للمثول أمام لجنة تحقيقية ويجدد رفضه

شفق نيوز/ جدد عضو الهيئة العامة للجنة الاولمبية العراقية سرمد عبد الاله، يوم الاربعاء، رفضه للمثول امام لجنة وزارة الشباب والرياضة التحقيقية بعد تسلمه اليوم تبليغا رسميا بالحضور.

وقال عبد الاله لوكالة شفق نيوز، "قلتها على الهواء المباشر ، واقولها ثانية لدرجال (وزير الشباب والرياضة) ، لن اخضع لك ولن اخضع للجنتك التحقيقية، مارس هوايتك بالاقصاء والتهميش"، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن "الحقائق ستنكشف قريبا"، مضيفا "ماذا يريد ان يستوضحه مني درجال ولجنته التحقيقية بالسرعة القصوى، انا قلتها على الهواء وامام الملايين انك متهم بقضية الكويت، وبامكاني الخروج غدا لاقولها ثانية ، ننتظر منك التوضيح ، ولا تنتظره مني".

وتابع عبد الاله، "سرقتم مني رئاسة اتحاد السباحة ، ومن بعدها سرقتم مني رئاسة اللجنة الاولمبية العراقية ، ومن بعدها تخططون لإقصائي من وظيفتي".

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