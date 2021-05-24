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"هاتريك" نيجيري يقود الناصرية للفوز على ميسان في دوري الدرجة الأولى

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-24T16:26:36+0000
"هاتريك" نيجيري يقود الناصرية للفوز على ميسان في دوري الدرجة الأولى

شفق نيوز/ حقق نادي الناصرية لكرة القدم، يوم الاثنين، فوزاً ثميناً على نادي ميسان الرياضي ضمن تصفيات دوري الدرجة الأولى المؤهل للدوري الممتاز.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن نادي الناصرية استطاع الفوز على مضيفه نادي ميسان الرياضي بنتيجة 3-1، حيث سجل مهاجم فريق الناصرية النيجيري ايداف "هاتريك".

وأشار إلى أن فريق أكد وهو الآخر من محافظة ذي قار، حقق تعادلاً مخيباً للآمال وغير مرضي لجماهيره مع نادي ديالى بنتيجة 2-2 على أرض الأخير.

وأضاف أن هذه المباريات تأتي ضمن إطار تصفيات الدرجة الأولى المؤهل للدوري الممتاز في المجموعة الأولى/ الجولة الخامسة.

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