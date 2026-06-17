هاتريك ميسي يقود الأرجنتين لاكتساح الجزائر بثلاثية نظيفة في كأس العالم

شفق نيوز - متابعة

استهل منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، مشواره في مونديال 2026 بفوز عريض ومستحق على نظيره الجزائري بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وشهد الشوط الأول إثارة مبكرة، إذ ألغى الحكم هدفاً للأرجنتين سجله ليونيل ميسي في الدقيقة الثامنة بداعي التسلل، تلاه هدف ملغى آخر لمنتخب الجزائر عبر إبراهيم مازة في الدقيقة 13 للسبب ذاته.

وجاء الافتتاح الرسمي للتسجيل في الدقيقة 17 عندما أحرز الأسطورة ليونيل ميسي الهدف الأول للأرجنتين، قبل أن يعود في الشوط الثاني ويبصم على "الهاتريك" بتسجيله هدفين متتاليين في الدقيقتين 60 و76 من عمر اللقاء.

بهذا الانتصار، حصد المنتخب الأرجنتيني أول ثلاث نقاط له في البطولة، ليتصدر المجموعة العاشرة التي تضم إلى جانبه والجزائر، منتخبي الأردن والنمسا.