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"هاتريك" بنزيما يقود ريال مدريد للفوز على تشيلسي في عقر داره

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-06T21:09:13+0000
"هاتريك" بنزيما يقود ريال مدريد للفوز على تشيلسي في عقر داره

شفق نيوز/ حقق ريال مدريد الإسباني فوزا عريضا على مضيفه تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين ريال مدريد بالفضل في الفوز لنجمه الفرنسي كريم بنزيما الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 21 و24 و46، فيما سجل هدف تشيلسي الوحيد الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة الـ40 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز الثمين، اقترب الفريق الملكي كثيرا من التأهل إلى المربع الذهبي من البطولة القارية قبل مواجهة الحسم التي من المقرر أن يستضيفها على ملعبه "سانتياغو برنابيو" في الـ12 من أبريل الجاري.

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