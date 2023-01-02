نُفّذت بشكل كامل.. شفق نيوز تنفرد بنشر شروط اقامة خليجي البصرة

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الإثنين، عن سبعة شروط وضعها الاتحاد الخليجي مقابل اقامة خليجي 25 في مدينة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد الخليجي طلب من الاتحاد العراقي 4 ملاعب تدريب وتم تنفيذ 6 ملاعب، كما طلب إنشاء ملعب خاص بالمجموعة الثانية يستوعب 10 الاف متفرج وتم تشييد ملعب الميناء الاولمبي الذي يستوعب 30 الف متفرج مسقف اضافة الى ملعب الفيحاء الذي يستوعب 10 الاف متفرج".

وتابع المصدر ان "الاتحاد الخليجي طلب ايضاً تنفيذ كورنيش لخلق اجواء مثالية وتم تنفيذ كورنيش جميل والجميع أشاد به وهو كورنيش شط العرب، كما طلب تجهز فنادق لاستضافة الجمهور خلال البطولة وتم تجهيز اكثر من 35 فندقاً عالمياً وأكثر من 100 فندق درجة ثانية، الى جانب بيوت البصريين ومضايفهم التي ستكون مفتوحة للجمهور الخليجي والعراقي".

واشار المصدر الى ان "اللجنة المنظمة للبطولة طلبت توفير منظومة VAR وقد تم جلب المنظومة بمعداتها، كما طلبت اللجنة طرق مبلطة حديثة وتم اكساء شوارع منظمة للطرق الرئيسية والفرعية".

ولفت الى ان "اللجنة طلبت افتتاح مبهر للبطولة، وقد تم التعاقد مع شركة بريطانية تنظم ارقى البطولات وسيكون الافتتاح مذهلاً للجميع"، مؤكداً ان "شروط الاتحاد الخليجي نفذت بشكل كامل".

وختم المصدر بالقول، "سيكون الجمهور العراقي الاول على مستوى البطولات الخليجية من حيث الحضور وسيحطم الرقم القياسي المسجل وهو 60 الف".

وتابع ان "مباراة الافتتاح بملعب البصرة سيحضرها حسب ما بيع من تذاكر أكثر من 65 الف متفرج ما عدا الجمهور الذي سيتابع المباريات على شاسات عملاقة خارج الملعب".

ومن المقرر انطلاق بطولة خليجي 25 في البصرة يوم الجمعة المقبل السادس من كانون الأول.

ومن المؤمل ان يحيي حفل الافتتاح قيصر الغناء العربي النجم العراقي الكبير كاظم الساهر والفنانة العراقية رحمة رياض، بحسب ما أعلنه الاتحاد العراقي لكرة القدم امس الاحد.