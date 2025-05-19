إن غادر النصر السعودي.. 5 وجهات متوقعة أمام رونالدو

شفق نيوز/ استعرضت صحيفة "ميرور"، يوم الاثنين، 5 أندية يمكن للأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، الانتقال إليها حال اتخاذ قراره بالرحيل عن "العالمي" خلال الفترة المقبلة.

وكان رونالدو قد دخل الفترة الحرة من عقده منذ يناير الماضي، ما يتيح له التوقيع مع أي نادٍ دون الحاجة إلى موافقة إدارة النصر.

وواصل رونالدو تسجيل الأهداف بسهولة في دوري المحترفين السعودي، لكنه لم يحقق البطولات التي كان ناديه الحالي يأمل في حصدها عند التعاقد معه قادمًا من مانشستر يونايتد، والآن، حان الوقت أمام "العالمي" لاتخاذ القرار، إمّا الإبقاء عليه وإمّا المضي في اتجاه مختلف.

ولا يفكر رونالدو في الاعتزال بعد، ولا يزال جزءًا أساسيًّا من المنتخب البرتغالي، حيث غاب عن مباراة تنافسية واحدة فقط خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية، كما أن لديه هدفًا واضحًا في الأفق، كأس العالم 2026.

لكن النتائج السلبية التي مُني بها النصر مؤخرًا، دفعت النجم البرتغالي إلى التريث وعدم المضي في إجراءات التجديد حتى الآن.

ولم يشارك كريستيانو رونالدو مع النصر منذ خسارة الفريق أمام الاتحاد بنتيجة 2-3 في الجولة الـ30 من دوري روشن، دون أن يصدر النادي أي توضيح رسمي بشأن أسباب غيابه عن المباريات.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك 5 أندية يمكن أن ينضم إليها "الدون"، الأول هو نادي طفولته سبورتينغ لشبونة.

أما ثاني الأندية التي رصدها التقرير فهو النادي الأهلي السعودي، موضحة: "إذا شعر رونالدو بالاستقرار في السعودية، فقد يكون الأهلي هو الخيار الأنسب، فريق المدرب الألماني ماتياس يايسله تُوّج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم، بعد أن أطاح بغريمه المحلي الهلال خلال مشواره، وسيخوض الموسم المقبل كمدافع عن اللقب".

كما وضعت الصحيفة ضمن قائمتها نادي لوس أنجلوس غالاكسي، مشددة: "أبرز ما قد يميز انتقال رونالدو إلى الدوري الأمريكي هو إحياء مواجهاته الشهيرة في الليغا مع ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، ولكن هذه المرة على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، صحيح أنها لن تكون بالزخم ذاته الذي شهدته سنوات الكلاسيكو، لكن جماهير لم تتح لها فرصة مشاهدة تلك اللقاءات مباشرة قد تسعد حتى بمشاهدة نسخة أقل بريقًا منها".

واقترحت كذلك، على نادي تشيلسي العمل على ضم رونالدو، قائلة: "عودة رونالدو إلى الدوري الإنجليزي الممتاز تبدو غير مرجحة، أما خوضه فترة ثالثة مع مانشستر يونايتد فيكاد يكون أمرًا مستحيلًا، ومع ذلك، إذا قرر العودة إلى إنجلترا، فقد يكون تشيلسي جريئًا أو متهورًا بما يكفي لخوض هذه المغامرة".

وأوضحت الصحيفة: "أما النادي الخامس الذي قد يضم رونالدو، فهو بشكتاش التركي، الذي يقوده تدريبيًّا أولي غونار سولشاير، ورغم أن الفكرة قد تبدو بعيدة الاحتمال، فإن لمّ الشمل مع المدرب النرويجي في بشكتاش قد يشكل إغراءً لرونالدو هذا الصيف".