نيوكاسل يهين باريس سان جيرمان برباعية

شفق نيوز/ تمكن نادي نيوكاسل الانكليزي من تحقيق فوز كبير على باريس سان جيرمان الفرنسي بأربعة أهداف لهدف، خلال دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

جاءت اهداف نيوكاسل عبر الميرون، د17 ميغيل ألميرون، د 39 دان بورن، د50 شون لونغستاف، د90 فابيان شار، بينما سجل هدف باريس الوحيد لوكاس هيرنانديز في الدقيقة 56.

وبهذا الفوز تصدر نيوكاسل بأربع نقاط، وذهبت الوصافة لباريس بثلاث نقاط، في حين جاء في المركز الثالث ميلان الايطالي بعد تعادله بدون اهداف مع متذيل المجموعة بروسيا دورتموند الذي يملك نقطة واحدة.