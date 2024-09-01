نيوكاسل يعزز موقعه في الدوري بفوز مثير وتشيلسي يستسلم للتعادل

شفق نيوز/ تغلّب نيوكاسل يونايتد على ضيفه توتنهام 2-1 ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم الأحد.

شهد الشوط الأول أفضلية نسبية لأصحاب الأرض، وتقدموا في النتيجة عبر هارفي بارنز (37)، قبل أن يدرك الضيوف التعادل بعد ضغط كبير منذ بداية الشوط الثاني عن طريق مدافع نيوكاسل دان بورن بالخطأ في مرمى فريقه (56).

وتابع توتنهام ضغطه آملا في خطف الفوز، لكنه اصطدم ببراعة حارس مرمى نيوكاسل نيك بوب، قبل أن يخطف فريقه الفوز على عكس المجريات عن طريق السويدي ألكسندر إسحاق (78).

ورفع نيوكاسل رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد توتنهام عند أربع نقاط عاشرا.

وتعادل تشلسي أمام ضيفه كريستال بالاس 1-1.

وتقدم أصحاب الأرض عن طريق العاجي نيكولاس جاكسون (25)، وأدرك الضيوف التعادل عن طريق إيبيريتشي إيزي (54).

ورفع تشلسي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الـ11، فيما حقق كريستال بالاس نقطته الأولى هذا الموسم في المركز الـ16.

وافتُتحت المرحلة السبت بتعادل أرسنال وبرايتون 1-1، وإيبسويتش تاون وليستر سيتي 1-1، ونوتنغهام فوريست وولفرهامبتون 1-1، فيما تغلّب مانشستر سيتي على مضيفه وست هام 3-1 بثلاثية النروجي إرلينغ هالاند.

وقلب بورنموث تأخره أمام إيفرتون 0-2 إلى فوز 3-2، وفاز برنتفورد على ضيفه ساوثمبتون 3-1، وأستون فيلا على مضيفه ليستر سيتي 2-1.