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نيوكاسل يعاقب ليفربول في الدقيقة الأخيرة

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-24T14:27:22+0000
نيوكاسل يعاقب ليفربول في الدقيقة الأخيرة

شفق نيوز/ حرم نيوكاسل مضيفه ليفربول من دخول المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا، ولو بشكل مؤقت؛ بعدما تعادل معه 1-1 في الجولة الـ33 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

سجل محمد صلاح لليفربول مبكرا في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، وأضاع صلاح وفيرمينو وماني عدة فرص لمضاعفة النتيجة، قبل أن يتعادل ويلوك في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

بهذه النتيجة استقر ليفربول في المركز السادس بـ54 نقطة، ويحتل نيوكاسل المركز الـ15 بـ36 نقطة.

وكان لدى ليفربول فرصة لدخول المربع الذهبي لو حقق الفوز على نيوكاسل، اليوم.

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