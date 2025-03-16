نيوكاسل يصنع التاريخ ويُتوج بكأس الرابطة الإنكليزية على حساب ليفربول

شفق نيوز/ توج نادي نيوكاسل بكأس الرابطة الإنكليزية بعد فوزه المثير على نظيره ليفربول 2-1، مساء اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي.

دان بورن افتتح التسجيل لنيوكاسل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف زميله السويدي ألكسندر إيزاك الهدف الثاني في الدقيقة 53، فيما أحرز الإيطالي البديل فيديريكو كييزا هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

ويعتبر هذا هو أول تتويج محلي لنيوكاسل منذ 50 عاماً، ويعود آخر لقب أحرزه الفريق الملقب بـ"الماكبايث" داخل انكلترا إلى موسم 1954-1955، حينما أحرز لقب كأس الاتحاد الإنكليزي آنذاك.