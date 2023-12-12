نينوى يتوج أولاً ببطولة دوري العراق برفع الأثقال البارالمبي

شفق نيوز/ توّج فريق نادي نينوى لرفع الأثقال، يوم الثلاثاء، ببطولة الدوري العراقي التي اختتمت في قاعة اللجنة البارالمبية العراقية بالعاصمة بغداد والتي أقيمت للمدة من 10-12 من الشهر الجاري.

وقال رئيس اللجنة البارالمبية عقيل حميد، لوكالة شفق نيوز، إن "العاصمة بغداد احتضنت البطولة على مدار يومين في القاعة التخصصية التابعة للجنة بحي البنوك".

وأضاف "نتائج المنافسات أسفرت عن تتويج نينوى بالمركز الأول، وحلّ فريق ميسان ثانياً، ثم فريق الديوانية بالمركز الثالث"، مشيراً إلى أن "البطولة شارك فيها رباعين ورباعات من أندية نينوى، وميسان، والديوانية، والنجف، ووسام المجد، والإشراق، والجيش، وإشنونا".

وأشار حميد إلى أن "البطولة شهدت تنافساً حاداً بين رباعي الفرق المشاركة في البطولة وأفرزت مواهب جديدة ستكون رافداً للمنتخبات العراقية".