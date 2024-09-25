نينوى.. رياضيون يطالبون بكشف مصير 3 مليارات دينار صرفت بعهد الحكومات السابقة

شفق نيوز/ طالب رياضيو الموصل، يوم الأربعاء، بالكشف عن مصير 3 مليارات دينار، كانت قد خصصت من قبل المحافظة للأندية المعتمدة رسمياً في عهد الحكومات المحلية السابقة.

وقال رياضيون موصليون، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء سبق وأن وجه محافظة نينوى في عهد الحكومة السابقة والتي قبلها، بصرف مبلغ 3 مليارات دينار عراقي، للأندية المعتمدة والبالغ عددها 16 نادياً مسجلاً رسمياً في وزارة الشباب والرياضة".

وأوضح الرياضيون، أن "المبلغ تقلص ايضاً الى مليار ونصف المليار دينار، بداعي انه صرف مثله على التجهيزات الرياضية"، مطالبين بـ"الكشف عن مصير هذه المبالغ والتجهيزات الى صرفت في حينها ومعرفة مصير ما تبقى منها".