نينوى.. خطوة حكومية لتحويل ملعب جامعة الموصل إلى دولي

شفق نيوز- نينوى

أعلن محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، يوم الثلاثاء، المباشرة بمشروع تطوير وتأهيل ملعب جامعة الموصل ليصبح مطابقاً للمعايير الفنية والهندسية التي يعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال الدخيل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع يتضمن تنفيذ عدد من الأعمال الأساسية أبرزها إضافة 8 آلاف مقعد جديد لرفع الطاقة الاستيعابية للملعب، واستبدال أرضية الملعب الحالية من العشب الصناعي إلى الطبيعي المعتمد دولياً إلى جانب إعادة تأهيل المرافق الخدمية وتحديث البنية التحتية الخاصة بالملعب".

وبحسب المحافظ، يشمل المشروع تأثيث وتجهيز دار الضيافة التابعة للملعب، لتكون مقراً متكاملاً لاستقبال الأندية والوفود الرياضية القادمة إلى مدينة الموصل بما يتماشى مع متطلبات استضافة البطولات والمباريات الرسمية".

وأشار الدخيل، إلى أن "هذا المشروع يمثل خطوة نوعية على طريق إعادة الحياة للواقع الرياضي في نينوى وتهيئة الملاعب والمنشآت الرياضية وفق المواصفات الدولية بهدف استقطاب البطولات الكروية على المستوى المحلي والدولي ومنح الشباب والرياضيين في المحافظة فضاءات مناسبة للتدريب والمنافسة".

وختم المحافظ، حديثه قائلاً إن "القرار يأتي في إطار خطة أوسع لتأهيل وتطوير البنى التحتية في مدينة الموصل بعد سنوات من التحديات، حيث تسعى الحكومة المحلية إلى استثمار الرياضة كأداة فاعلة لتعزيز الاستقرار المجتمعي ودعم طاقات الشباب".