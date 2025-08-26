نينوى.. تهديد بالاعتصام نتيجة تهميش الاتحادات الرياضية

شفق نيوز- نينوى

هدد رئيس اللجنة الأولمبية في نينوى خالد محمود عزيز، يوم الثلاثاء، بالاعتصام جراء تهميش الاتحادات الرياضية في المحافظة.

وقال عزيز، لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماعاً عقد في نادي نينوى الرياضي، خلص إلى توصيات عدة أبرزها تعليق النشاطات الرياضية للفئات العمرية من 23 فما فوق لمدة شهر كامل، احتجاجاً على عدم دعم الحكومة المحلية للاتحادات".

وأضاف أن "الاتحادات ستنظم وقفة احتجاجية واعتصاماً أمام ديوان محافظة نينوى في حال لم تتم الاستجابة لمطالبها، وذلك بعد استحصال الموافقات الرسمية من الجهات المعنية".

وأشار عزيز، إلى أن "الاتحادات خاطبت رسمياً رئيس الوزراء ورئيس مجلس محافظة نينوى ولجنة الشباب والرياضة النيابية بشأن مبلغ ثلاثة مليارات دينار خُصصت للأندية والاتحادات الرياضية في نينوى العام 2024، إلا أن الأموال لم تُصرف حتى الآن رغم تشكيل لجنة بأمر ديواني للإشراف على آلية الصرف، وهي لجنة لم تعقد أي اجتماع منذ أكثر من عام".

وختم حديثه بالقول إن "المجتمعين طالبوا بإقالة مستشار محافظ نينوى لشؤون الرياضة، اللاعب الدولي السابق حارس محمد، بسبب إهماله الفعاليات الرياضية كافة باستثناء نادي الموصل لكرة القدم".