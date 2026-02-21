نيمار يلمح لإمكانية الاعتزال بنهاية العام

شفق نيوز- برازيليا

كشف النجم البرازيلي نيمار جونيور، جناح نادي سانتوس، عن مفاجأة بشأن مستقبله، ملمّحاً إلى إمكانية اعتزال كرة القدم مع نهاية العام الجاري.

ويلعب نيمار مع سانتوس منذ يناير/ كانون الثاني 2025، بعدما انضم في صفقة انتقال حر عقب فسخ عقده بالتراضي مع الهلال السعودي.

وفي مقابلة مع قناة CazeTV، قال نيمار: "لا أعرف ما سيحدث من الآن فصاعداً ولا أعرف ما سيحدث العام المقبل، ربما يأتي شهر ديسمبر وأرغب في الاعتزال".

وأضاف: "الآن أعيش كل عام على حدة، هذا العام مهم جداً لسانتوس وللمنتخب البرازيلي بسبب كأس العالم، لذا فهو يمثل تحدياً كبيراً بالنسبة لي أيضاً".

وتابع: "كنت أرغب باللعب مجدداً هذا الموسم بكل قوتي، ولهذا السبب شاركت في بعض المباريات واهتممت بنفسي أكثر. أعلم أن الكثيرين يقولون كلاماً فارغاً، لكنهم لا يعرفون ما يحدث يومياً ولا يدركون حقيقة الوضع. لقد وضع نادي سانتوس خطة جيدة جداً وقد ساعدني ذلك كثيراً في هذا الصدد".

واختتم تصريحاته بالقول: "أحرص على الحذر في عملية التعافي للعودة إلى كامل لياقتي البدنية وأعيش يوماً بيوم، وسنرى ما الذي سيقرره قلبي".

ويعمل نيمار على ضمان مكان في قائمة المدرب كارلو أنشيلوتي لبطولة كأس العالم 2026 في يونيو / حزيران المقبل، والتي قد تكون أيضاً آخر ظهور له على مستوى المنتخبات.

وخاض اللاعب منذ عودته إلى سانتوس 31 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة، فيما غاب عن عدد من مباريات الفريق بسبب الإصابة.