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نيمار يسخر من قرار الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-14T17:06:54+0000
نيمار يسخر من قرار الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، يوم الجمعة، إيقاف المهاجم الدولي البرازيلي نيمار لمباراة، ما سيمنعه من المشاركة مع فريقه باريس سان جرمان في نهائي كأس فرنسا ضد موناكو، الأربعاء المقبل.

وسخر نيمار من هذا القرار عبر حسابه على انستغرام بالقول "أريد أن أفهم منطق الشخص الذي يدير أمور البطاقات في فرنسا. هذا الشخص يستحق التصفيق. ما هذه الفوضى".

وتلقى نيمار إنذارا بعد لحظات من نزوله بديلا في دور نصف النهائي ضد مونبلييه، الأربعاء، تفوق فيه نادي العاصمة بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، ما أدى إلى تلك العقوبة بسبب إيقافه مباراتين وأخرى مع وقف التنفيذ بعد طرده ضد ليل في الدوري الشهر الفائت، وكانت الأخيرة مشروطة بعدم تلقيه بطاقة صفراء جديدة لفترة معينة.

ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ الاثنين 17 أيار الجاري، أي قبل يومين من موعد المباراة النهائية.

ولا يزال بإمكان باريس سان جرمان استئناف الإيقاف، وبالتالي السماح للاعبه باللعب في النهائي على ملعب "ستاد دو فرانس" خلف أبواب موصدة.

وسجل نيمار الذي جدد عقده مع سان جرمان الأسبوع الماضي حتى العام 2025، الهدف الوحيد في نهائي العام الفائت ضد سانت اتيان.

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