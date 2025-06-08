نيمار يتعرض لإصابة جديدة.. كورونا

شفق نيوز/ أعلن نادي سانتوس، أن مهاجمه نيمار غاب عن الملاعب بعد أن جاءت نتيجة اختباره إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام برازيلية.

وظهرت أعراض المرض على المهاجم (33 عاما) يوم الخميس الماضي واُستبعد على الفور من أنشطة الفريق. وأكد النادي البرازيلي، أمس السبت، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابته بالفيروس.

ولم يكشف النادي عن مدة غياب نيمار عن الملاعب، ولم يرد فورا على طلب رويترز للتعليق.

وسيغيب نيمار بالفعل عن مباراة سانتوس المقبلة في فورتاليزا، يوم الخميس المقبل، بسبب الإيقاف.

وستكون مباراة فورتاليزا هي آخر مباراة لسانتوس قبل توقف الدوري البرازيلي بسبب كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة في الفترة من 15 حزيران إلى 13 تموز .

ولم يتم تحديد مستقبل مهاجم برشلونة السابق مع سانتوس، إذ أنه من المقرر أن ينتهي عقده في 30 حزيران الحالي. ورغم الإصابات التي عرقلت مسيرته مع فريق طفولته لكنه شارك في 12 مباراة مع سانتوس في كافة المسابقات هذا الموسم وسجل ثلاثة أهداف وصنع ثلاث تمريرات حاسمة.