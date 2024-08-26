نيمار عرض العودة لبرشلونة وفليك يرفض

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، يوم الاثنين، أن نجم نادي الهلال السعودي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، أبدى رغبة بالعودة إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الجاري، للعمل تحت قيادة هانزي فليك.

وقالت الصحيفة إن "نيمار عرض على برشلونة فرصة للعودة خلال سوق الانتقالات الصيفية، واستطلع البرازيلي مجدداً إمكانية العودة، لكن المدرب هانزي فليك، هو من رفض العرض، وفضل البحث عن خيارات أخرى في مركز الظهير الأيسر".

وأضافت "في الأشهر التي بحث فيها برشلونة في السوق عن جناح أيسر، رأى نيمار فرصة للانضمام إلى النادي الكتالوني مجدداً، لكن هذا الخيار لم يؤخذ بعين الاعتبار منذ البداية؛ لأن المدرب الألماني لم يكن متحمساً للفكرة، ولا يزال النادي الكتالوني يستكشف إمكانيات ضم مهاجم قادر على اللعب في مركز الجناح الأيسر".

وشددت "من المؤكد أن نيمار لن يأتي، إذ حاول العودة إلى برشلونة بضع مرات منذ انضمامه إلى باريس سان جيرمان، وفي إحدى المرات، في صيف العام 2020، كان قريباً جداً من العودة، إذ لم يكن يفصله عن ذلك سوى 20 مليون يورو، وكان برشلونة قريباً جداً من التوصل إلى اتفاق مع سان جيرمان في صفقة تشمل عدة لاعبين، إذ عرض البارسا 110 ملايين يورو بالإضافة إلى توديبو وراكيتيتش وديمبلي على سبيل الإعارة، لكن باريس سان جيرمان طلب 130 مليون يورو".

وتابعت الصحيفة "من المعروف أن الخيار الأول كان نيكو ويليامز، الذي واجه برشلونة يوم السبت في ملعب مونتغويك، وكان الجناح متحمسًا للانضمام، ولكن مع مرور الأيام التي قضاها في العطلة، بدأت حماسته تخفت، وتسبب موقف محيطه المؤيد لبقائه في أتلتيك بيلباو، بالإضافة إلى قلة الضمانات التي قدمها برشلونة بسبب مشاكله مع قواعد اللعب المالي النظيف، في النهاية بتراجع نيكو عن الانتقال للبارسا".

وأشارت إلى أنه "بعد استبعاد خيار التعاقد مع جناح أتلتيك بيلباو، يواصل برشلونة البحث في السوق عن خيارات أخرى، وفي الوقت الحالي، يعتبر فيديريكو كييزا (26 عاماً) هو الخيار الأكثر واقعية، حيث استغنى عنه يوفنتوس، وما يزال عقده مستمراً لموسم واحد فقط، ويمكن للنادي الكتالوني إتمام الصفقة مقابل مبلغ يتراوح بين 10 و15 مليون يورو، وقد وافق اللاعب الإيطالي بالفعل على الانضمام إلى برشلونة، ولكن النادي الكتالوني لم يستبعد بعد خيارات أخرى مثل رافائيل لياو، وهو لاعب تتشابه خصائصه أكثر مع نيكو".

وتعرض نيمار لإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل بعد أسابيع من انتقاله إلى الهلال قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويغيب قائد البرازيل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بسبب الإصابة، لكن الهلال نجح في الفوز بكل البطولات المحلية في الموسم الماضي، وبلغ الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا قبل الخسارة من العين الإماراتي.

وإجمالاً، لعب نيمار مع الهلال 5 مباريات فقط، سجل خلالها هدفاً واحداً، وأسهم بثلاث تمريرات حاسمة.

وعلى مستوى الألقاب، تُوج نيمار برباعية مع الهلال هي كأس السوبر السعودي (لمرتين)، والدوري المحلي وكأس خادم الحرمين الشريفين.