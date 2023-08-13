نيمار خارج خطط النادي الباريسي ونادٍ سعودي يتفاوض معه

شفق نيوز/ كشفت وكالة "فرانس برس" للأنباء، يوم الأحد، أن نجم فريق باريس سان جرمان، البرازيلي نيمار، سيغادر النادي الفرنسي نحو الدوري السعودي لكرة القدم،

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على المفاوضات الجارية بين نيمار وأحد الأندية السعودية، قوله إن النجم البرازيلي "لم يعد جزءاً من خطط باريس سان جيرمان ومدربه الجديد الإسباني لويس إنريكي".

وأشار المصدر إلى أن نيمار (31 عاماً) "يتعين عليه بعد ذلك التوصل لاتفاق مع باريس سان جرمان"، مؤكداً بذلك ما كشفته صحيفة "ليكيب" الرياضية عن تقدم الهلال السعودي بعرض لنجم برشلونة السابق.

وسبق لسان جرمان أن افترق هذا الصيف عن ميسي الذي انتقل الى إنتر ميامي الأميركي بعدما ارتبط اسمه بانتقال محتمل الى الدوري السعودي الذي أحدث "ثورة" في سوق الانتقالات هذا الصيف بضمه مجموعة كبيرة من النجوم الكبار في الملاعب الأوروبية، مثل الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي والسنغالي ساديو مانيه والجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

وغاب نيمار عن افتتاح الدوري الفرنسي أمس السبت، حيث تعادل سان جرمان على أرضه مع لوريان من دون أهداف في مستهل حملة الدفاع عن لقبه، وذلك بداعي المرض بحسب ما زعم النادي.

ويتزامن خبر إمكانية رحيل نيمار عن النادي الباريسي مع قرار الأخير بإعادة نجمه الآخر كيليان مبابي الى الفريق الأول اعتباراً من تمارين اليوم الأحد، بعدما استبعد بسبب أزمة تجديد عقده.

والحديث عن رحيل نيمار مخالف لما صرح به نجم برشلونة السابق في تموز/ يوليو الماضي في مقابلة مع الصحفي الرياضي البرازيلي الشهير كاسيميرو ميغيل على شبكة "يوتيوب" حيث قال "آمل في البقاء في باريس سان جرمان هذا الموسم، لدي عقد معه ولم يتحدث معي أي مسؤول حتى الآن" بشأن الانتقال المحتمل الى فريق آخر.

وأضاف النجم البرازيلي "انا هادئ على الرغم من الود المفقود بيني وبين أنصار النادي. سأكون متواجداً هنا مع حب أو من دونه".

وسرت شائعات تحدثت عن امكانية رحيل نيمار عن سان جرمان بسبب اصاباته المتكررة من جهة وإعادة بناء فريق العاصمة الفرنسية من جهة ثانية بإشراف المدرب الجديد إنريكي.

وغاب نيمار عن الملاعب منذ شباط/ فبراير الماضي بعد خضوعه لعملية جراحية في كاحله وعاود التدريبات في تموز/ يوليو الماضي.

وشارك البرازيلي في أوائل الشهر الجاري في أولى مبارياته بعد غياب لقرابة ستة أشهر وسجل هدفين على مدى 90 دقيقة في فوز فريقه على تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بثلاثية نظيفة ودياً في بوسان.

وتحدث نيمار عن اصابته بقوله "لقد كانت اصابة مزعجة، لم يكن الامر مريحاً على الاطلاق. كانت مراحل التعافي موجعة وصعبة جداً لكني أسعى الى العودة بطريقة جيدة. بطبيعة الحال، فإن تحقيق الانتصارات تبقى ضمن الأهداف لكني أريد اللعب بطريقة جيدة لأن ذلك أولوية بالنسبة الي".

ولطالما سرت شائعات عن رغبة نيمار بالعودة الى فريقه السابق برشلونة.