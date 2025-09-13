نيمار خارج تشكيل البرازيل مؤقتاً.. أنشيلوتي يوضح الأسباب

شفق نيوز- متابعة

وجه المدرب الجديد للمنتخب البرازيلي لكرة القدم الإيطالي كارلو أنشيلوتي رسالة مشجعة لنجم سانتوس الحالي نيمار، حثه فيها على الاستعداد جيدا لمونديال 2026.

وأكد أنشيلوتي، أن "نيمار لاعبا في غاية الأهمية رغم الإصابات الكثيرة التي أثرت على مسيرته".

وأبقى أنشيلوتي نيمار خارج تشكيل البرازيل في آخر مباراتين من تصفيات كأس العالم بسبب تعرضه لإصابة في اللحظات الأخيرة.

وبعد تبرير غياب نيمار عن التشكيل لمباراتي تشيلي وبوليفيا أوضح المدرب الإيطالي، أن "أحد المعايير الرئيسية لاختيار اللاعبين المختارين لكأس العالم 2026 سيكون اللياقة البدنية وهو أمر لا يزال يتعين على لاعب سانتوس معالجته".

وقال أنشيلوتي لشبكة "ESPN" البرازيلية: "لن نتابع كيف يلعب نيمار بالتأكيد يعرف الجميع موهبته".

وأضاف: "في كرة القدم الحديثة، يجب أن يكون اللاعب في حالة بدنية جيدة للاستفادة من موهبته"، مؤكداً أنه "لن يواجه أي مشاكل في الانضمام للمنتخب الوطني إذا كان في أفضل حالاته البدنية".

وأوضح أنشيلوتي: "تحدثت معه في كل شيء ومن الواضح أن الفكرة لا تزال كما هي".

وأردف: "لا يمكنه اللعب على الأطراف لأن كرة القدم الحديثة تحتاج إلى مهاجمين يتمتعون بمستوى بدني عال هذا مهم جدا يمكنه اللعب كلاعب وسط مهاجم من دون مشاكل".

وستلعب البرازيل التي تأهلت بالفعل لكأس العالم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، مباراة ودية أمام كوريا الجنوبية في سول بالعاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.