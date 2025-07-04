نيكو ويليامز يغلق الباب بوجه برشلونة: هذا هو منزلي

شفق نيوز - متابعة

وجه النجم الإسباني نيكو ويليامز صدمة قوية لنادي برشلونة، بعد أن أعلن أتلتيك بلباو رسميًا تمديد عقد اللاعب حتى عام 2035.

وأكد النادي أن الشرط الجزائي في عقد ويليامز ارتفع بأكثر من 50%، في خطوة تعزز تمسك الفريق الباسكي بأحد أبرز نجومه، بعد تألقه اللافت في “يورو 2024” وتتويجه مع منتخب إسبانيا.

وخرج نجم أتلتيك بلباو، بتعليق رسمي بعد إعلان تجديد عقده طويل الأمد مع النادي الباسكي، مؤكداً ارتباطه العاطفي العميق بالنادي وولاءه للمكان الذي نشأ فيه.

وقال ويليامز: "عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات، بالنسبة لي، فإن أهم شيء هو الاستماع إلى قلبك. أنا في المكان الذي أريد أن أكون فيه، مع شعبي. هذا هو منزلي".