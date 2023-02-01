نيجيري وغاني يصلان بغداد لتمثيل كرة القوة الجوية

شفق نيوز/ أعلن نادي القوة الجوية الرياضي، يوم الأربعاء، عن وصول المهاجم النيجيري نيديفريكي ايفيونغ، ولاعب خط الوسط الغاني أفري أكوا، لتمثيل كرة "الصقور" بالدوري الممتاز وبطولة كأس العراق.

وقال الناطق الاعلامي باسم النادي علاء محمد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن اللاعبين وصلا إلى بغداد اليوم، وسيجريان الفحوصات الطبية لتمثيل فريق القوة الجوية لما تبقى من مبارياته في الدوري الممتاز وكأس العراق.

وأضاف أن المهاجم النيجيري نيديفريكي ايفيونغ صاحب الـ24 ربيعا سبق وان مثل اهلي بنغازي الليبي وأكوا يونايتد النيجيري، فيما لعب الغاني أفري أكوا صاحب الـ31 عاما في ايطاليا مع باليرمو​، وبارما وسامبدوريا وتورينو الى جانب نادي ​هوفنهايم الألماني​ ونادي مالاتيا سبور التركي والباطن السعودي.