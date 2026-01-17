نيجيريا تحرز المركز الثالث بعد تفوقها على مصر بركلات الترجيح

شفق نيوز- الرباط

أحرز منتخب نيجيريا المركز الثالث عقب فوزه على منتخب مصر بركلات الترجيح 4-2، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا.

وجرت المباراة الترتيبية على ملعب محمد الخامس في المغرب، حيث انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي من دون أهداف.

واحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمنتخب نيجيريا، ليحسم المركز الثالث لصالحه.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب المغرب يوم غد الأحد ضيفه السنغالي في مباراة الختام لتسمية المركزين الأول والثاني.