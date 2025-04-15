نيجيرفان بارزاني يهنئ بفوز دهوك: رفعتم اسم كوردستان والعراق عالياً

شفق نيوز/ أعرب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، عن سعادته بفوز فريق دهوك لكرة القدم ببطولة كأس الخليج للأندية، وهو اللقب الأول في تاريخ الأندية النشطة في دوري كوردستان والعراقي.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بكل محبة وحرارة، أبعث بأجمل التهاني إلى نادي دهوك العزيز بمناسبة فوزه اليوم، الذي تُوج فيه لأول مرة بطلاً لكأس العراق".

وأضاف "هذا الانتصار وهذه المباراة الرائعة والقوية أدخلت الفرحة إلى قلوبنا جميعاً في كوردستان وعموم العراق. نحن فخورون بهذا الإنجاز الكبير لنادي دهوك".

وختم بارزاني "أتقدم بخالص التهاني لكل اللاعبين والإداريين في نادي دهوك الذين يستحقون كل الشكر والتقدير، فقد رفعوا اسم كوردستان والعراق عالياً. أرجو لهم المزيد من النجاحات وحصد المزيد من البطولات مستقبلاً".

وكان فريق دهوك قد حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بعد تحقيقه الفوز على فريق الاتفاق السعودي ذهاباً وإياباً 1-0، بينما تأهل فريق القادسية الكويتي بعد فوزه على النصر الإماراتي ذهاباً بنتيجة 1-0 وخسر في الإياب بنتيجة 1-2، ليحسم تأهله بركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة 4-3.