نيجريرا يخرج عن صمته وينفي "تسهيل" ربح برشلونة المباريات

شفق نيوز / نفى نائب رئيس لجنة الحكام السابق خوسيه إنريكيز نيجريرا، اليوم السبت، التهم الموجهة إليه بالحصول على أموال من برشلونة لتسهيل ربحهم للمباريات، مبينا أن الفريق الكتالوني طالبه بإبداء رأيه في المباريات وأن يكون التحكيم محايداً.

وقال نيجريرا؛ إن "فرضية أن برشلونة كان يرى نفسه مُتضرراً من الحُكام وأن هُناك أندية مُفضلة لم يُخبرني بها أحد".

نيجريرا أضاف أن ما أراده برشلونة هو إبداء رأيي في المُباريات من حيث التحكيم وتصرف اللاعبين مع الحُكام، برشلونة أراد ألا يُتخذ ضد النادي أي قرار خاطئ وأن يكون التحكيم مُحايداً".