نور صبري يعلق على اختياره ضمن قائمة أفضل حارس عربي

شفق نيوز/ علق حارس مرمى المنتخب العراقي نور صبري، يوم الأحد، على التقييم الذي ناله في استفتاء موقع "Goal" العالمي، باختياره ضمن قائمة أفضل حارس مرمى في تاريخ الكرة العربية.

وقال صبري، لوكالة شفق نيوز، إن "أي تقييم من هذا النوع، يحسب للعراق أولاً، لاسيما أن اسم حارس مرمى عراقي، غالباً ما يدخل ضمن استفتاءات على مستويات عالية تقام على نطاق قاري وعربي".

وأضاف أن "هذا التقييم يضاف لتقييمات سابقة، إذ سبق وأن جرى اختيار (نور صبري) ثاني أفضل حارس آسيوي مجتمعة، وأفضل سابع حارس في الوطن العربي، بحسب استفتاء مجلة سبورت، وغيرها من الاستفتاءات التي حصل عليها على مستويات داخلية".

وختم نور صبري حديثه بالقول إن "الأمر الأهم في التقييم بالنسبة له هو رفع اسم العراق، وما يسعده أكثر أن يذكر اسم حارس عراقي في كل استفتاء، كون ذلك يدعو للفخر والاعتزاز بعراقيته".