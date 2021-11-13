نور صبري يدعو لتسمية "فيسبوك" مدربا للمنتخب العراقي

شفق نيوز / رأى حارس مرمى المنتخب العراقي السابق، نور صبري، يوم السبت، أنه توصل إلى قناعة تامة بأن المنتخب العراقي لا يحتاج إلى مدرب بل يحتاج الى صفحة في "فيسبوك" تدير المنتخب وتستدعي وتبعد اللاعبين.

وقال صبري في تصريح مثير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "لا داعي لتسمية مدرب لقيادة المنتخب مادامت هناك صفحات في (فيسبوك) هي من تستقطب وتبعد لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم".

ووأضح أن "الفيسبوك هو من أتى باللاعبين المغتربين وفرضه على المنتخب بينما نرى ان ادفوكات كلف مساعديه لاختيار مجموعة من اللاعبين البارزين من الدوري الممتاز وبعد الاختيار لم نر أي لاعب اختاره المساعدين (بتروفيتش) و(رحيم حميد) في التشكيلة".

وتابع حارس المنتخب الوطني السابق: "في الأخير وجدنا لاعبين مغتربين طرحت أسماؤهم بقوة عبر (فيسبوك) فُرضوا للعب أساسيين في التشكيلة"، مشيراً إلى أن "اختيارهم اللاعبين وإبعادهم يأتي من ضغوطات وتأثيرات الجماهير، وجاء ذلك عبر صفحات فيسبوك المؤثرة على قرارات ديك أدفوكات".

وخلص إلى القول إن "الشيء الغريب الذي وجده بأدفوكات هو التغيير المستمر بتشكيلة المنتخب في كل مباراة من التصفيات الحاسمة، ففي كل لقاء يجري تغيير ثلاثة لاعبين على الأقل في التشكيلة، وهذا دليل على عدم امتلاك أدفوكات للرؤية الكاملة باللاعبين، كونه لا يحضر للدوري بنفسه ولا يعرف مستويات اللاعبين".