نور صبري يجري أول وحدة تدريبية بعد عدوله عن الاعتزال

شفق نيوز/ شهد ملعب سامراء، اليوم الاثنين، اول وحدة تدريبية للحارس نور صبري كابتن المنتخب العراقي السابق بعد عدوله عن الاعتزال.

وقال سامر سعيد مدرب فريق سامراء لوكالة شفق نيوز إن "صبري ابدى اندفاعه وحرصه العاليين في تدريبات اليوم الى جانب زملائه ضمن تدريبات اسود الملوية"، مبينا ان "صبري سيكون اضافة ايجابية جيدة لكرة سامراء في المرحلة الثانية".

واوضح ان "الوحدة التدريبية لنور صبري اليوم تأتي استعدادا لخوض مباريات المرحلة الثانية من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم".

وختم سعيد بالقول، "نتمنى ان يوفق الكابتن نور صبري وان يكون حامياً متميزا يذود عن عرين سامراء مثلما عودنا في ظهوره مع المنتخب والاندية العراقية في سنوات سابقة.

ويخوض سامراء مباراته الاولى في انطلاق منافسات المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز حيث يضيف على ملعبه فريق نادي نفط الوسط في الساعة الثانية ظهراً.