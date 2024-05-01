نوري صبري يتوعد بدعاوى قضائية ويكشف تفاصيل الأزمة و"الابتزاز المعلوم"

شفق نيوز/ نفى حارس مرمى المنتخب العراقي السابق نور صبري، مدير نادي نفط الوسط حالياً، يوم الخميس، المعلومات التي أشارت إلى صدور أمر قبض ومنع سفر بحقه.

وقال صبري لوكالة شفق نيوز، إنه سيبدأ بتحريك دعاوى قضائية بحق من روج لهذه المعلومات، من شخصيات وصفحات على مواقع التواصل.

وأضاف أن "الموضوع يعود بالأساس إلى دعوى كيدية قبل ثلاث سنوات، وتم إغلاقها قانونياً، وما يجري هو محاولات ابتزاز لأشخاص معلومين".

وبشأن الحديث عن صدور منع سفر بحقه، قال صبري: "لا وجود لهكذا شيء، وأنه حالياً متواجد في السعودية منذ يوم وسيعود لبغداد لتسوية القضية ومتابعة أعماله".

وكانت وسائل إعلام، تناقلت أنباء تفيد بهروب نور صبري، بعد صدور تعميم إلقاء قبض بحقه، وفق المادة 459 من قانون العقوبات العراقي، لكن مصادر مطلعة واخرى مقربة من نجم الكرة العراقية السابق، نفت عبر وكالة شفق نيوز، هذه الأنباء جملة وتفصيلاً.

وفي تفاصيل هذه الأنباء، ادعت مصادر، أن "حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم الرئيس السابق لنادي نفط الوسط، هيثم بعيوي، قامت بنشر تلك الشائعات".

في المقابل، أعرب بعيوي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، عن استغرابه من اتهامه بقضية نور صبري، وإقحام اسمه بمثل هكذا مواضيع، نافياً في الوقت نفسه أن يكون من سرب أوراق ضد نور".