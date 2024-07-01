نوروز يوقف قطار الزوراء بدوري النجوم

شفق نيوز/ أوقف فريق نوروز سلسلة انتصارات ضيفه الزوراء التي وصلت الى 13 انتصاراً، ضمن منافسات الجولة 36 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

‏وانتهت المباراة التي جرت على ملعب السليمانية عند الساعة 5:00 عصراً بتقدم نوروز بهدف دون مقابل.

‏الشوط الأول انتهى بتقدم نوروز بهدف دون مقابل للزوراء، سجله المحترف إبراهيم توميو في الدقيقة 41، وفي الشوط الثاني بقت النتيجة على حالها حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً عن نهاية اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع فريق نوروز رصيده للنقطة 54 بالمركز السابع، بينما تجمد رصيد الزوراء عند النقطة 72 بالمركز الثالث.