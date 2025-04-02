نوروز يواجه الميناء في ملعبه.. وإدارته تصدر تعليمات للجماهير

شفق نيوز/ أعلن نادي نوروز الرياضي، عن استضافته لفريق الميناء مساء يوم الأربعاء، في لقاء يجمع الفريقين على أرضية ملعبه الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً، وسط ترقب جماهيري لأجواء تنافسية قوية.

ودعت إدارة النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "الجماهير الحاضرة إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المنظمة، وذلك لضمان سير المباراة في أجواء رياضية آمنة ومنظمة، كما شددت على ضرورة الابتعاد عن أي تصرفات مخالفة للوائح، من بينها اقتحام الملعب أو استخدام الألعاب النارية والليزر، إضافة إلى الامتناع عن أي سلوك يعيق سير المباراة أو يؤثر على أداء الفريقين".

وأكدت الإدارة في بيانها أن "حضور الجماهير ودعمها يشكلان عاملاً أساسيًا في تحفيز اللاعبين وتقديم مباراة تليق باسم الفريق"، مشيرة إلى "أهمية التعاون بين الجميع لإنجاح الحدث الرياضي".

و يأتي هذا اللقاء في إطار سعي نوروز لتعزيز موقعه في جدول الترتيب، بينما يسعى الميناء لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه، ومن المتوقع أن يشهد اللقاء أجواءً حماسية، في ظل الحضور الجماهيري والدعوات للالتزام بالسلوك الرياضي داخل المدرجات.