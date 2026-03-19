نوروز يواجه القاسم في ختام الجولة 23 من دوري نجوم العراق

تُختتم، اليوم الخميس، منافسات الجولة 23 من دوري نجوم العراق لكرة القدم بمواجهة تجمع نوروز وضيفه القاسم في السليمانية.

وتُقام المباراة على ملعب نوروز عند الساعة التاسعة مساءً، حيث يدخل صاحب الأرض اللقاء محتلاً المركز 13 برصيد 28 نقطة، فيما يتذيل القاسم الترتيب بنقطة واحدة.

ويسعى نوروز إلى تحقيق فوز يعزز موقعه في جدول الترتيب، مستفيداً من نتائجه الإيجابية الأخيرة، وآخرها الانتصار على أمانة بغداد بهدفين دون رد في الجولة الماضية.

في المقابل، يبحث القاسم عن أول فوز له في البطولة، بعد سلسلة من الهزائم منذ انطلاق الدوري.

وكانت لجنة المسابقات قد قررت تأجيل المباراة إلى اليوم الخميس، بعدما كانت مقررة أمس الأربعاء، بسبب عدم توفر سيارة إضافية لتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في إقليم كوردستان، نتيجة انشغال سيارتي النقل بتغطية مباراتين أُقيمتا في دهوك وزاخو ضمن الجولة ذاتها.