نوروز يكرم ضيفه القوة الجوية بـ"رباعية"

شفق نيوز/ خطف فريق نوروز ثلاث نقاط ثمينة بعد تحقيقه الفوز على ضيفه فريق القوة الجوية بنتيجة 4-2 ضمن منافسات الجولة 32 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة على ملعب السليمانية عند 4:15 عصراً .

انتهى الشوط الاول بتقدم نوروز بنتيجة 2-1 ، سجل نوروز اولا في الدقيقة الثالثة، وتمكن القوة الجوية من تعديل النتيجة في الدقيقة 33 عن طريق حسين جبار، وفي الدقيقة 45+1 أضاف نوروز عن طريق نفس اللاعب ابراهيم توميو الهدف الثاني لنوروز.

وفي الشوط الثاني تمكن أيمن حسين من تعديل النتيجة في الدقيقة 55، وسرعان ما سجل نوروز هدفاً ثالثاً عن طريق المحترف كلاوديو اوليفيرا في الدقيقة 57، وعاد ابراهيم توميو ليسجل هاتريك والهدف الرابع لنوروز في الدقيقة 78.

وبهذه النتيجة رفع نوروز رصيده للنقطة 48 بالمركز السابع ، بينما تجمد رصيد القوة الجوية عن النقطة 66 بالمركز الثاني.