نوروز يقلب الطاولة على نفط الوسط وينتصر برباعية في "نجوم العراق"

شفق نيوز/ فاز فريق نوروز على ضيفه فريق نفط الوسط بنتيجة 4-3 في انطلاق منافسات الجولة 29 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة على ملعب السليمانية عند الساعة الرابعة عصراً.

انتهى الشوط الاول بتقدم فريق نفط الوسط بثلاثة أهداف مقابل هدفين لنوروز، سجل اهداف نفط الوسط محمد علي بالدقيقة 7، وناجي ناطق في الدقيقة 17، ومنتظر شعلان في الدقيقة 39، بينما سجل هدفي نوروز محمد دلاور في الدقيقة 31، ومحمد سامي في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني أدرك نوروز التعادل في الدقيقة 60 عن طريق مروان حسين الذي عاد ليضيف لنوروز هدفاً رابعاً في الدقيقة 90.

ورفع نوروز رصيده للنقطة 44 بالمركز السادس ، بينما تجمد رصيد نفط الوسط عند النقطة 12 بالمركز الأخير.

أدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من احمد كاظم حكما وسطا، ومقداد عقيل مساعدا أولا، وباقر سلام مساعدا ثانٍ، ومحمد كامل حكما رابعا، واحمد عسكر حكم "فار".