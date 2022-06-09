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نوروز يفوز على الطلبة وتعادل زاخو مع الصناعة في دوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-09T16:02:53+0000
نوروز يفوز على الطلبة وتعادل زاخو مع الصناعة في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نوروز من الفوز على الوصيف فريق الطلبة، يوم الخميس، فيما تعادل فريقا زاخو والصناعة، في ختام الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانطلقت المباراتين في التوقيت نفسه الساعة الرابعة و45 دقيقة، حيث ضيّف ملعب الجامعة في السليمانية مباراة نوروز والطلبة، وسجل نوروز الهدف الوحيدة في المباراة من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب آسو رستم في الدقيقة 55، لتنتهي بنتيجة 1-0.

ورفع نوروز رصيده للنقطة 48 بالمركز الثامن، وتجمد رصيد الطلبة عند النقطة 66 بالمركز الثاني.

وفي المباراة الثانية التقى فريقا زاخو وضيفه الصناعة على ملعب دهوك، وانتهت بالتعادل الايجابي 2-2.

وسجل الصناعة اولا في الدقيقة 32 عن طريق اثير صالح، وفي الدقيقة 42 سجل زاخو هدف التعديل من ركلة جزاء نفذها بنجاح لاعب زاخو المحترف البرازيلي كايك اوليفيرا.

وفي الشوط الثاني سجل حيدر حسين للصناعة في الدقيقة 70، وفي الدقيقة 83 سجل زاخو هدف التعديل عبر اللاعب فرانك سيدريك.

ورفع زاخو رصيده للنقطة 45 بالمركز العاشر، ورفع الصناعة رصيده للنقطة 36 بالمركز السادس عشر.

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