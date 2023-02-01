نوروز يفوز على الديوانية بدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ فاز فريق نادي نوروز على ضيفه فريق نادي الديوانية بنتيجة 3-1 في مباريات الجولة 14 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، في مباراة جرت مساء اليوم الاربعاء في ملعب فرانسو حريري باربيل.

انتهى الشوط الاول بتقدم نوروز بهدف دون مقابل جاء بأقدام حسين عبد الواحد في الدقيقة الثامنة، وفي الشوط الثاني سجل نوروز هدفه الثاني في الدقيقة 53 عن طريق اللاعب كلاوديو مارادونا وعاد نفس اللاعب ليسجل هدفاً ثالثا في الدقيقة 67، وجاء هدف التقليص للديوانية عن طريق حمزة زكريا في الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة رفع نوروز رصيده للنقطة 16 بالمركز 14 وبقى فريق الديوانية يعاني سلسلة خساراته بنقطتين بالمركز الاخير .