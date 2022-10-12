نوروز يغير ملعبه إلى الزوراء ويتحامل على أربيل والأخير يرد

شفق نيوز/ أعلن مدير اعلام نادي نوروز الرياضي، نوا لطيف، يوم الاربعاء، ان ادارة النادي قررت تغيير ملعبها من ملعب فرانسو حريري في اربيل الى ملعب نادي الزوراء في بغداد، فيما اكدت ادارة نادي اربيل الرياضي انها لم تقرر بشكل رسمي عدم استضافة مباريات نوروز على ملعب النادي.

وقال لطيف لوكالة شفق نيوز، ان "قرار رفض اربيل لعبنا على ملعبه فرانسو حريري كأرض مفترضة، قرار سياسي بحت، لكون نوروز يمثل السليمانية التي تعد محافظة حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، واربيل تمثل محافظة للحزب الديمقراطي الكوردستاني"، على حد تعبيره.

واشار الى ان ادارة النادي "بعثت بكتاب رسمي الى الاتحاد العراقي لكرة القدم بغية إقامة مباريات نوروز على ملعب نادي الزوراء واعتبار الملعب أرض نادي نوروز".

واضاف لطيف "الذهاب الى بغداد حيث ملعب الزوراء عند خوض المباريات ومن ثم العودة للسليمانية والإقامة خارج المحافظة سيكلف النادي كثيراً ويؤثر على الجانب البدني للاعبين ناهيك عن ان نوروز سيخوض مبارياته خارج السليمانية واقليم كوردستان".

واكد انه "تم إبلاغ نادي نوروز من قبل نادي اربيل بعدم السماح لفريق نوروز اللعب على ملعب فرانسو حريري كأرض مفترضة له كما كان متفق عليه سابقاً".

بدورها نفت ادارة نادي اربيل الرياضي، ان يكون قرار عدم السماح بإقامة مباريات فريق نوروز على ملعبها "قراراً سياسياً" بل لأسباب فنية.

وقال مصدر في نادي اربيل، لوكالة شفق نيوز، ان "المقترح صدر من مدرب فريق اربيل لكرة القدم نزار محروس، طالب الادارة بعدم اقامة وحدات تدريبية للفرق واقامة مباراتين في يوم واحد على ملعب اربيل (فرانسو حريري) لان ذلك يضر بأرضية الملعب وبالتالي ينعكس سلباً على الاداء الفني للاعبين".

واشار الى ان "ادارة النادي لم توافق بعد على طلب المدرب محروس ولم تعتذر بشكل رسمي من نادي نوروز عن احتضان مبارياته".

وابدت ادارة اربيل استغرابها بشأن تصاريح ادارة نادي نوروز التي اعتبرت ان للقرار دوافع سياسية، مؤكدا ان "علاقات اخوية وطيدة وتعاون مشترك تربط المدينتين (اربيل والسليمانية) والموضوع رياضي ولا دخل للسياسة به".

وكان نادي نوروز قد اتخذ من ملعب فرانسو حريري التابع لنادي اربيل ملعبا مرخصا افتراضياً له.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، الزم الاندية الممتازة بتطبيق معايير التراخيص الاسيوية والمتضمنة تهيئة الملاعب النظامية، ونوروز لا يمتلك ملعباً نظامياً يتناسب مع معايير التراخيص.