القاسم ينجو من خسارة أمام نوروز بالوقت القاتل

شفق نيوز / تعادل فريقا القاسم وضيفه نوروز، اليوم السبت بنتيجة (1-1) في انطلاق منافسات الجولة 26 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة في الساعة الرابعة عصراً على ملعب كربلاء الدولي، وسجل فريق نادي نوروز عبر رأسية المحترف افولابي أوكيكي في الدقيقة الخامسة من الشوط الاول، وفي الدقيقة 90 جاء هدف التعديل عن طريق أحمد تركي.

وبهذه النتيجة رفع نوروز رصيده للنقطة 34 بالمركز العاشر فيما وصل رصيد نادي القاسم الى النقطة 23 بالمركز الـ17.