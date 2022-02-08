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نوروز يحقق فوزه الاول في انطلاق المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-08T12:35:05+0000
نوروز يحقق فوزه الاول في انطلاق المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي "نوروز" من تحقيق الفوز على ضيفه "زاخو" بهدف دون رد في مستهل مشوار الفريقين ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم .

وسجل هدف فريق "نوروز" الوحيد، اللاعب حسين ابراهيم في الدقيقة 51 من زمن المباراة .

وانطلقت اليوم مباريات الجولة الاولى من المرحلة الثانية  لدوري الكرة الممتاز  باقامة خمس مواجهات، استهلها فريقا نوروز وضيفه زاخو على ملعب السليمانية في الساعة الواحدة والنصف ظهراً .

وبهذه النتيجة رفع نوروز رصيده للنقطة 20 بالمركز الرابع عشر ، بينما تجمد رصيد زاخو عند النقطة 30 بالمركز السادس .

 

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